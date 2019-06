¡Edith González amaba la vida! Estas fueron sus últimas palabras en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Edith González amaba la vida, como lo hacía saber en sus diferentes post en redes sociales en los que invitaba a quererse, aceptarse y vivir.

Hace unas horas familiares confirmaron la muerte de Edith González, y ahora recordaremos sus últimos mensajes en redes sociales.

Dos semanas atrás la actriz subió una imagen a Instagram en la que se le ve sonriente y escribió este mensaje: “Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. #viaja #rie #ama #bethechange #love #travel #laugh and never ever forget to #smile 😃😜”.

Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad. Dear past, thank you for your lessons. Dear future, I am ready. Dear GOD, thank you for another chance!!! pic.twitter.com/cIqQM1vnT8 — Edith Gonzalez (@EdithGonzalezMx) January 8, 2018

Asimismo, en Twitter se mostró agradecida: “Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad. Dear past, thank you for your lessons. Dear future, I am ready. Dear GOD, thank you for another chance!!!”

“Buenos dias!!!!! Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya se que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida!!! Hasta el movimiento mas simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!! Asi que…. Guenaaaaas!!!!”, eran parte de los mensajes que Edith compartía día a día.

Descanse en paz.

