Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 90% de los negocios cumple «parcialmente» con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de Salud y únicamente un 10% de los negocios cumple al 100, aseguró Pedro Vázquez Déctor, director de Inspección y Vigilancia de Morelia.

«Las tienditas, por ejemplo, de las esquinas no toman la temperatura, fundamentalmente con ellos se recomienda el uso de tapabocas, gel, que tengan el tapete sanitizante, la sana distancia que deben cubrir», dijo.

El funcionario municipal refirió que no hay clausuras por este motivo y que las 14 que hubo en junio fueron porque no cumplieron con la normatividad del ayuntamiento, se trata de centros nocturnos y restaurantes–bar, por ejemplo porque no tienen la licencia en orden o no tienen los permisos que otorga Protección Civil municipal. Otras clausuras fueron a tiendas de ropa y canchas de futbol rápido.

La entrevista fue previa al evento realizado en la tenencia Morelos, en el que el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, solicitó a personal de diversas dependencias del gobierno local que conformaron cinco brigadas de verificadores sanitarios, de 40 personas cada una, a trabajar en la prevención de la pandemia que aún representa un riesgo para la población.

Las brigadas salieron desde cinco puntos diferentes: tenencia Morelos, Villas del Pedregal, Centro, Félix Ireta y Ventura Puente.

Arróniz Reyes hizo hincapié en la protección de la salud con el uso de cubrebocas, de gel antibacterial, guardar la sana distancia y el uso del termómetro al interior de los negocios.

A esta actividad acudió personal del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva (Imujeris), Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), de la Policía de Morelia y de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

Por: Fátima Miranda/rmr