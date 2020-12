Japón (MiMorelia.com).- El pasado martes 15 de diciembre de este año, fue condenado a muerte Takahiro Shiraishi, conocido como “el asesino de Twitter” tras asesinar a nueve personas que conoció en Internet en Tokio, Japón.

Takahiro Shiraishi, fue arrestado en el 2017 cuando tenía 30 años de edad y luego de que la policía encontrara partes de cuerpos humanos en su departamento, tras el hecho, Shiraishi admitió haber asesinado y desmembrado a sus víctimas las cuales fueron ocho mujeres y un hombre que conoció a través de Twitter.

Sin embargo, tras ser condenado a muerte externó que le gustaría casarse para no morir solo.

Según el medio Lad Bible, el acusado refirió que nadie lo visita y se siente solo, por ello, antes de su ejecución desea conocer a una mujer con quien casarse.

“Casi nadie me viene a ver de manera que extender esto es algo que no tiene sentido. Sólo quiero una mujer normal. (…) ella podría seguir viéndome incluso cuando este en el corredor de la muerte en la cárcel de Tachikawa”.

Takahiro Shiraishi aka Twitter killer, the Japanese man who murdered 9 people after contacting them on Twitter has been sentenced to death pic.twitter.com/eOcuXhSAiR

— The African Voice (@teddyeugene) December 15, 2020