Brasil (Rasainforma.com).- El brote de Covid-19, en un inicio conocido como coronavirus, ha llegado a Latinoamérica, y es que el Ministerio de Salud de Brasil confirmó el primer caso en ese país.

De acuerdo con autoridades brasileñas, se trata de un hombre de 61 años, originario de Sao Paulo, quien regresó de estar en la región de Lombardía, en Italia.

BREAKING: With Brazil's new coronavirus case, every continent with the exception of Antarctica now has at least one case.

