Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando el 2 de octubre del 2018, el doctor le dió la noticia de que estará de ahora en adelante sujeta a tratamiento por cáncer de mama, lo primero que pensó Dalia Villegas Moreno, fue; «me voy a morir». Aún en shock, comenzó a bajar las frías escaleras del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Charo para informar a sus familiares y jefe de trabajo el terrible diagnóstico.

Aunque la joven de 34 años de edad es una sobreviviente de esta enfermedad, narró que ese momento fue uno de los más difíciles en su vida y una de las angustias que no quiere volver a sentir, pues inmediatamente se le vino a la mente su hijo de seis años a quien ya no podría cuidar como lo imaginó, ni tampoco estar junto a su esposo, porque en su imaginario la palabra «cáncer» era sinónimo de muerte.

Sin embargo, cuando dio a conocer la noticia a sus seres queridos, y conocidos tanto en persona como a través de las redes sociales, recibió un cúmulo de mensajes de aliento, de amor y de solidaridad, en ellos, una de sus amigas le compartió una de las frases que nunca olvidará, «el cáncer tiene que ser una sentencia de vida», y así fue, comenzó a replantear el futuro para recuperar sus sueños, así como las ganas de volver a leer literatura, textos filosóficos o estudiar un Posgrado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

«El cáncer me trajo cosas buenas, me hizo recordar para qué estás aquí y cuál es tu propósito. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que nos mantiene sometidos en una dinámica de trabajo muy hostil y monótona, pero a mí me abrió los ojos», destacó.

Cabe recordar, que este 19 de octubre, se conmemoró el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que dedica este mes íntegro, a la lucha contra este tumor.

Hace poco más de un año, un 2 de octubre, Villegas Moreno se detectó una «bolita» en su seno derecho, ya que acostumbraba autoexplorarse, por lo cual, inmediatamente acudió al Hospital en Charo donde le informaron tener un tumor canceroso invasivo de segundo grado, y en ese momento, supo que su vida cambiaría, pero para algo negativo tras los casos documentados no muy alentadores.

Narró que para el 20 de octubre ya estaba en el quirófano para que los médicos le realizaran una mastectomía radical, relacionada a una cirugía del cáncer de seno en la que se extrae la mama o la mayoría de los ganglios linfáticos debajo del brazo; tres meses después, fue sometida a cinco quimioterapias con una duración de siete meses y que calificó como las más «complicadas» del proceso de sanación por los bochornos, la pérdida de cabello, los dolores, el deterioro físico y los fuertes medicamentos.

En este punto, recordó que después del proceso de las quimioterapias, su hijo quedó «impactado» al verla sin cabello, lo que la obligó a someterlo a un tratamiento psicológico para superar el trauma y que es cubierto de su bolsillo, pues los doctores ni las autoridades de los hospitales están sensibilizados en este tema.

Con alegría, compartió la noticia compartida por sus doctores, quienes le informaron semanas después del tratamiento que el cáncer de segundo grado en su seno derecho ya no tenía más complicaciones, y por tanto debía dejar de preocuparse; no sin antes continuar con el tratamiento hormonal, mantener un segundo implante en el vientre, y tomar una píldora diaria durante los próximos cinco años, pero ya no tendría que someterse a ninguna cirugía.

La reportera michoacana, explicó que debido a los altos costos en la venta de las prótesis de gel que son recomendadas por los médicos, entre tres mil y cinco mil pesos, aproximadamente, decidió elaborar con sus propias manos una similar, pero con productos caseros, es decir, una tela rellena de balines de bicicleta con los gramos exactos, y que pudo lograr viendo vídeos tutoriales en Youtube.

«De las cosas más complicadas fue verte al espejo mutilada, sin tu seno derecho y tener que usar todos los días un implante, pero he tenido la fortuna de contar con todo el apoyo de mi familia».

Con el paso del tiempo, descubrió que en realidad el cáncer era una «bendición», pues fue rodeada de «amor» y de cariño cómo nunca lo había sentido, además, de tener una segunda oportunidad para renacer.

Lo negativo del cáncer

Villegas Moreno, relató que en la experiencia negativa que vivió durante el proceso del cáncer, sobresalió la falta de sensibilidad de quienes trabajan en el sector salud con quienes padecen esta enfermedad, pues no tienen una atención más «humanizada», además, de la carencia de infraestructura y medicamentos en lo hospitales del IMSS. Recordó, que cuando acudió a cirugía en Charo, las enfermeras la acostaron en colchonetas porque no había suficientes camas.

Mientras que en las quimioterapias, muchas ocasiones le tocó esperar de pie durante más de cinco horas junto con una gran cantidad de mujeres de todas las edades.

Y a pesar de buscar por todos los medios a las asociaciones encargadas de la defensa del cáncer de mama en Michoacán, nunca las encontró para recibir apoyo o información, por tanto, les hizo un llamado a sumarse para que el proceso de la enfermedad sea menos doloroso.

La egresada de la Facultad de Letras por la Casa de Hidalgo, pidió a las mujeres que padecen cáncer de mama que, la indolencia no las deprima y los motivos más importantes en su vida sean los que las haga salir adelante. «A esas mujeres, les digo que no se dejen llevar por la desinformación, y siempre se autoexploren», manifestó.

Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son:

Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.

Dolor en cualquier parte de la mama

Las causas del cáncer de mama, son:

La edad: A medida que la mujer se hace mayor tiene más posibilidades de padecer cáncer de mama.

La genética: Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama tienen más riesgo y se incrementa si el familiar es la madre, hermana o hija.

Los factores reproductivos: La enfermedad aumenta cuando hay una exposición a los estrógenos endógenos, como la aparición temprana de la primera regla, la menopausia tardía o el uso de terapia hormonal sustitutiva. Después de la menopausia, aumentan el riesgo de cáncer de mama o no haber dado a luz nunca también está relacionado con este cáncer.

Por: Guadalupe Martínez/CA