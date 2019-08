Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Emma Coronel, esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, compartió el corrido del narcotraficante con el que se despide de sus dos hijas y su mamá.

A través de las stories en su cuenta de Instragram, Coronel compartió la canción.

«Ya me llevan a la cárcel / No sé si la vuelva a ver, madrecita de mi vida / Y eso sí me va a doler», dice la letra de la canción.

«Esas niñas de mis ojos / Tesoritos de su apá / Ahí te las encargo, hermosa / Sé que las sabrás cuidar», así se despidió el sinaloense de sus hijas en su canción, quienes estarán bajo la tutela de Emma.

«Se pasaron de la raya / Y en su conciencia estará / No soy asesino en serie / Nomás soy Joaquín Guzmán», continúa.

Amagó que pese a que se encuentra cumpliendo su sentencia en una prisión en Estados Unidos, su negocio continuará administrado por «los guzmanes», sus hijos.

La canción fue escrita e interpretada por Mario «El Cachorro» Delgado. El pasado 19 de julio publicó la versión demo del corrido dedicado al narcotraficante en su canal de YouTube.

«Aquí esta una idea, del nuevo corrido que estoy escribiendo, haber que les parece» (sic), dice la descripción del video. Ahí mismo se ve un enlace a otro corrido dedicado al R8, otro narcotraficante.

El pasado 17 de julio, «El Chapo» Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Nueva York.

SG