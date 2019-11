La Legislatura LXXIV del Congreso del Estado de Michoacán tiene la oportunidad histórica de elegir a un presidente realmente independiente para atender sin ataduras ni tapujos a los derechos humanos de los michoacanos.

Los legisladores son la voz, así como quienes representan los intereses del mismo pueblo frente al Estado. Las funciones de un legislador no solamente recaen en la creación, modificación o abrogación de diversas leyes para brindar el mayor grado de bienestar a los ciudadanos, pues también tienen la facultad de escoger a ciertos ciudadanos para que presidan y dirijan diversas instituciones del Estado.

Con fecha de 31 de octubre de 2019, en sesión ordinaria el Congreso de Michoacán, se aprobó la convocatoria para la “Elección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán”, misma que fue publicada el 1 de noviembre en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. En este tenor, los legisladores en Michoacán deben ser críticos sobre la problemática que existe actualmente en el tema de derechos humanos. Asimismo, deberán dejar de lado los intereses políticos y brindarle a la sociedad un verdadero defensor de derechos humanos del pueblo; es decir, un ombudsman que solamente tenga compromiso con la sociedad y no con la clase política.

No hay duda de que los diputados del Congreso de Michoacán harán su trabajo de la mejor manera posible en cuanto a la elección del próximo ombudsman, pero también deberá darse el máximo grado de publicidad posible hacia la sociedad en general, con el fin de que la misma sociedad conozca sobre el proceso de elección del próximo defensor de los derechos humanos del pueblo.

Habrá gran variedad de perfiles para ocupar el cargo de ombudsman en Michoacán, y eso es algo bueno, ya que dentro del proceso de elección deberán comparecer frente al Congreso y exponer su plan de trabajo, sus conocimientos y experiencia en el campo de los derechos humanos. Esta comparecencia que realizarán los aspirantes deberá servir como punto de referencia para los legisladores de la LXXIV Legislatura, pues el cargo de ombudsman debería ser ocupado por alguien que tenga los conocimientos, capacidades, aptitudes, experiencia, compromiso y ambición por luchar insaciablemente en pro de los derechos humanos de los michoacanos.

El actual modelo de protección que implementa la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no ha podido cumplir con las demandas de la sociedad, pues basta analizar que los índices de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos no ha bajado como se esperaba, muestra de ello son los informes anuales que ha emitido la actual administración. En 2016, la CEDH conoció 2,409 quejas, de las cuales se concluyeron 1,135 y se emitieron 120 recomendaciones. En 2017 se presentaron 2,241 quejas en dicho informe; no se establece número de quejas concluidas, pero sí se establece que dicho órgano emitió 120 recomendaciones. En 2018 se presentaron 2,357 quejas, y se emitieron 76 recomendaciones. Por último, en 2019 se han presentado 2,334 quejas y se emitieron 84 recomendaciones. No se trata de exhibir o dejar en mal a la actual administración, simplemente se trata de hablar con la verdad y mostrar la realidad existente en cuanto a la crisis que hay en materia de derechos humanos en nuestro estado.

Por ello, si la Legislatura LXXIV quiere hacer historia, deberá optar por un cambio verdadero en la Comisión de Derechos Humanos y dejar las viejas prácticas de refritos del personal cuyo desempeño en su paso por el organismo dejó mucho que desear, donde haya una reestructuración y una reorganización de fondo en dicha institución, con el fin de buscar un nuevo paradigma de protección de los derechos humanos de los michoacanos.

En este periodo de renovación del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hacemos el voto por que no siga imperando el discurso político y la simulación en el proceso de elección, pero lo que no podemos permitir por ningún motivo es que sigan existiendo en la elección de ombudsman intereses políticos. Pues quien llegue a ocupar el cargo de ombudsman en Michoacán deberá llegar sin ataduras políticas y financieras o condicionamiento, ya que necesitamos un ombudsman libre e independiente, con un único fin: servir y apoyar a una sociedad que ha sido muy afectada, como es el pueblo michoacano.

En este proceso de renovación de presidente de la CEDH habrá grandes expectativas de la sociedad michoacana, quien espera ver los cambios anhelados de alcanzar los organismos ciudadanos, apartándose de las viejas prácticas que han mermado la capacidad de actuación de ombudsman anteriores. La decisión que tomen quedará en la historia del pueblo michoacano.

Tenemos la convicción de que las diputadas y diputados del Congreso de Michoacán estarán a la altura de este gran reto que se avecina en cuanto a la elección del próximo defensor de los derechos humanos del pueblo. Necesitamos un ombudsman que conozca de la importancia sobre el respeto de los derechos humanos, así como quien empatice con la sociedad y trabaje para combatir y erradicar la violación de los derechos humanos en el estado, ya que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán no se necesita a alguien que simule interés, preocupación y que lo exprese mediante un discurso político barato. “En Michoacán, todos unidos por los derechos humanos”.