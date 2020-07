Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Fórmula 1 confirmó que el corredor mexicano, Sergio Pérez, dio positivo a Covid-19.

Esta mañana circuló la información de que el originario de Guadalajara, Jalisco, se encontraba aislado, pero aún no se confirmaba si padecía o no el nuevo coronavirus.

Añadió que el equipo del mexicano, Racing Point Force India, anunciará en los siguientes días al piloto que lo suplirá.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend’s British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point’s driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020