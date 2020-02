Por supuesto que siempre será prioridad la vida humana pero en un mundo totalmente conectado y globalizado es imposible separar la economía y las finanzas de cualquier otra actividad o evento social relevante. Por supuesto, una pandemia es un suceso extremadamente relevante que tiene el potencial de desestabilizar al planeta entero.

Derivado del anuncio realizado la semana pasada por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto de declarar a la Pandemia de Coronavirus como un evento mundial los mercados financieros tuvieron unos impactos negativos importantes y la bolsa mexicana no fue la excepción con retroceso superior al 2% en un par de días. El tipo de cambio también tuvo un impacto llevando a la paridad peso-dólar a niveles cercanos a los 19.00 en su modalidad interbancaria.

Este tipo de impactos es normal y esperado pero, a menos que tengas inversiones en la bolsa, el impacto no lo sentiste en lo absoluto en ese momento. Lo que te quiero explicar es ése impacto que, de no controlarse la pandemia, puede abarcar a todo el planeta y directamente a las carteras de todos sus habitantes. Quédate conmigo en la línea de ideas que te voy a describir para que le vayas agarrando la onda y te puedas prevenir.

En esta ocasión la pandemia se da en la 2da economía más grande del mundo y eso potencializa sus efectos. De entrada se prevé que el desempeño económico mundial pierda un 1% si se controla rápido y hasta un 5% si se agrava. Si bien no suena mucho, si lo piensas como “de todo el mundo” es un frieguísimo de lana que no me alcanzarían los ceros para escribirla aquí. El primer impacto en una sociedad cuando se ve afectada por una pandemia es el derrumbamiento de la producción de bienes y servicios debido a las políticas de cuarentena que implementan los gobiernos. La gente enferma por supuesto no va a trabajar pero los que están todavía sanos tampoco ya que deben quedarse encerrados en sus casas. Te acuerdas cuando en México no podíamos ni ir al cine por la pandemia que sufrimos de Influenza AH1N1? Pues ahora imagínate eso en un país 10 veces más grande en personas y chorrocientas mil veces más grande en economía. Cuantas cosas de las que tienes y consumes son hechas en China?

Lo que va a suceder es que por ahí de Marzo van a empezar a escasear algunos artículos en el mundo como electrónicos y ropa. Después refacciones para los coches y muebles. Obviamente esto no es tan grave como que faltara agua o comida pero el impacto no solo es por lo que produce China sino también por lo que le compra al mundo. Como va a dejar de comprar varias cosas, los productores del resto del mundo dejarán de vender teniendo un impacto en sus utilidades y provocando recortes de personal.

Si la pandemia se prolonga mucho en el tiempo, se podría generar una escases de productos que llevaría a que los existentes suban de precio traduciéndose en una inflación mundial. Ahora, si esa pandemia se extiende a más países productivos, el impacto entonces se podría intensificar y los países que están atarantados, con gobiernos deficientes y políticas públicas incompetentes podrían sufrir más de lo esperado (y si, México está entre esos países).

Ahora, ¿qué es lo que tú deberías contemplar para considerarte preparado? Pues de entrada, si nuestra secretaría de salud tiene razón y es inminente que el contagio llegué a nuestro país, por supuesto que no están preparados para atender una crisis así. Si con la demanda normal de servicios de salud los institutos públicos no dan buena atención, ¿te imaginas que pasaría con una epidemia? Así que lo primerísimo que debes hacer es COMPRAR UN SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES. Si te toca la de malas de enfermarte, y no hablo de corona virus, sino de cualquier cosa, incluso un accidente y que requieras hospitalización no va a haber manera de que te atiendan mas que en un hospital privado ya que los públicos estarán saturados con contagiados.

Otra cosa que debes considerar es la de proteger tu lana contra la inflación. Compra un seguro con cobertura inflacionaria para que diversifiques su lana y si la escases que comentábamos se da, no tengas impacto en tu patrimonio.

Finalmente procura no tener un endeudamiento alto ya que si las cosas suben de precio, resultas contagiado y no puedes trabajar, tu situación personal se te puede venir abajo muy rápido.

No se trata de ser fatalistas o tomar una actitud apocalíptica, simplemente recuerda el impacto en nuestra economía cuando nos pegó la influenza; muchísimos negocios quebraron por falta de ventas y mucha gente sufrió de más por no haber estado preparados para los impactos, adicionales a los de salud, que pueden prevenirse de una manera muy fácil.

Así que en lugar de preocuparte ocúpate, revisa tus finanzas, de verdad te lo digo en súper buena onda, considera muy seriamente un seguro de gastos médicos mayores. Si no sabes cómo funciona contáctame y te explico, ya son baratos y muy fáciles de contratar. Lo primero que van a hacer las aseguradoras, si se da un brote en México, es suspender la contratación de este tipo de seguros así que adelántate… después no digas que nadie te lo advirtió.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/ Encuéntrame los miércoles en Publimetro impreso.