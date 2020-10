Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlo Acutis es un joven que murió en 2006 a causa de leucemia a sus 15 años de edad, y será beatificado el próximo 10 de octubre octubre tras probársele un milagro.

Sobre su vida se sabe que Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991, en Londres. A los 6 meses y tras su bautismo se instalaron en Italia, donde vivió hasta sus últimos días. Su biografía señala que con apenas 3 años y medio, Carlo le pedía a su madre ir a la iglesia «para saludar a Jesús» y recogía flores en los parques de Milán para llevárselas a la Virgen.

Ya con avanzada edad y con una vida dentro de la iglesia, se hizo conocido como «el ciberapóstol de la Eucaristía», pues se dedicó al catecismo de manera presencial, pero también de modo virtual, por lo que logró llegar a varios rincones del mundo, la vez que desarrollaba su pasión por el mundo de la informática.

Tan sólo un año después le fue diagnosticado una avanzada leucemia; en octubre de 2006 Carlo murió y, tal como lo pidió, le dieron sepultura en Asís por su amor por San Francisco de Asís.

Aunque en un principio medios internacionales señalaron que de manera sorprendente su cuerpo se encontraba intacto tras 14 años de su muerte, se sabe que el obispo de Asís, monseñor Domenico Sorrentino, informó que no es cierto que el cuerpo del próximo beato haya sido encontrado incorrupto.

El clérigo informó para un medio italiano que «en el momento de la exhumación en el cementerio de Asís, que tuvo lugar el 23 de enero de 2019 con motivo del traslado al Santuario, – explicó monseñor Sorrentino – se encontró en el estado normal de transformación típico de la condición cadavérica».

📹VIDEO | The body of Carlo Acutis is already on display in Assisi and although Church authorities say it is not incorrupt, its almost intact appearance is beautiful. Carlo died 14 years ago and on October 10 he will be beatified. pic.twitter.com/8fVeNOY7tS

— EWTN News (@EWTNews) October 1, 2020