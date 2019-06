Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Scamp, el vagabundo, conquistó cientos de corazones en el concurso anual que reconoce y premia la “felleza” de los suaves lomitos más feos, concurso en el que fue nombrado el perrito más feo del 2019.

Gracias a su singular belleza y talento, Scamp es ahora el campeón del World Sugliest Dog 2019 realizado cada año en California.

El perrito es un mestizo rescatado de las calles por una familia, quienes se han encargado de darle buena vida y aunque han tratado de usar productos para arreglar su pelito, “es imposible calmar esa melena”, aseguró su cuidadora.

Congratulations to the 2019 #WorldsUgliestDog Contest WINNER Scamp The Tramp! 🏆 Charming the judges with her beauty and talent Scamp The Tramp pulled in front of the pack, taking this year’s crown at the #SonomaMarinFair! pic.twitter.com/8DfRXlBdkW

