Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en colaboración con la plataforma Sundance Co//ab, del Sundance Institute, presentará un seminario web en vivo del guionista y realizador mexicano Carlos Cuarón, quien hablará sobre la creación de personajes en la construcción del guion cinematográfico.

En “La vida de los personajes: de la palabra a la imagen”, Carlos Cuarón reflexionará además sobre las dificultades y los retos del paso de la escritura a realización de las imágenes cinematográficas.

Sundance Co//ab es una plataforma virtual comunitaria en la que creadores de todo el mundo pueden compartir su obra y aprender a través de cursos, eventos en línea, clases magistrales y una videoteca.

Desde hace ya tres años, el FICM y el Programa Internacional del Sundance Institute trabajan de la mano en la realización del Laboratorio de Historias Morelia/Sundance (Morelia/Sundance Story Lab), que busca apoyar el perfeccionamiento de guiones de largometraje, a través del análisis y la asesoría creativa por parte de tutores internacionales de prestigio. Esta clase magistral a través de Sundance Co//ab le da continuidad a la misión de la colaboración entre el Sundance Institute y el Festival Internacional de Cine de Morelia.

El seminario en línea “La vida de los personajes: de la palabra a la imagen”, de Carlos Cuarón, será el miércoles 28 de octubre a las 16:00 horas. El acceso será gratuito previo registro en la plataforma collab.sundance.org.

Sobre Carlos Cuarón

Carlos Cuarón nació en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1966. Estudió Letras Inglesas en la UNAM. Ha participado en los Talleres de Guion del Sundance Institute como tallerista y como asesor, en México, Estados Unidos e India.

Ha escrito, dirigido y producido para cine, teatro y televisión. Escribió y dirigió Rudo y Cursi, la cual se convirtió en su momento en la tercera película mexicana más taquillera en la historia y logró ocho nominaciones al Ariel.

Produjo, escribió y dirigió la película Besos de azúcar, con la cual obtuvo el premio a mejor director de la semana de realizadores del Festival Fantasporto en Portugal, 2014. Ha escrito y dirigido los cortometrajes Sístole diástole,

Mamacita, Noche de bodas (selección oficial Semana de la Crítica, Cannes, 2001), Me la debes, Juego de niños, Amor al Tri, No me digan Hugo, Ofelia, The Second Bakery Attack, Una piedra del camino y El sándwich de Mariana.

Escribió los guiones de las películas Sólo con tu pareja, Y tu mamá también, El misterio del Trinidad y colaboró en ¿Quién diablos es Juliette?. Productor de Desierto, productor asociado de las películas Crónicas y The Assassination of Richard Nixon. Cocreador, coproductor y coguionista de la serie animada Poncho Balón va a la final y Poncho Balón va a Sudáfrica.

Ganador del Ariel por mejor argumento en 1992 con Sólo con tu pareja. Nominado ese mismo año a mejor guion, en 2004 por El misterio del Trinidad y en 2009 a mejor ópera prima por Rudo y Cursi. Ganador del León de Plata al mejor guion en el Festival de Venecia, 2001 con Y tú mama también, con la que logró nominaciones al Oscar y a los premios BAFTA en 2003, también por mejor guion original.

