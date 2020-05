Ya se está volviendo muy trillada la idea de que estamos por iniciar la nueva normalidad (o «normalidat» como dice el preciso). Lo que es innegable es que, a partir de ya, el mundo dio un salto muy grande hacia la digitalización. Si eres de los conspiranoicos que piensa que las computadoras van a rebelarse y conquistarnos entonces la cuarentena te está poniendo muy nervioso y cada vez más cerca de tu pesadilla.

En algunos países en desarrollo, como México, mucha gente se seguía resistiendo a la tecnología. Cosas tan ya cotidianas como el comprar por internet era algo todavía objeto de mucha desconfianza, sobre todo en las zonas rurales. Pues ahora hasta en los ranchitos compran por internet y esperan que la mensajería les lleve sus paquetes. En el mundo educativo, todavía hay muchos maestros que se niegan a jubilarse aún y cuando superan, a veces por mucho, los años de servicio requeridos para obtener esta prestación. Pues esto de las clases a distancia se ha convertido en una verdadera pesadilla para ellos y no va a mejorarles el panorama pronto ya que tanto el e-learning como las clases virtuales cada vez serán más comunes.

Pues así como los ejemplos anteriores el cambio se está dando también en la forma de operar las empresas y los negocios. Muchas compañías ya se dieron cuenta que su productividad no se ve afectada cuando los empleados trabajan desde sus casas y que incluso eso les permitirá tener mayores utilidades al ya no tener que mantener oficinas abiertas con los gastos que eso implica.

La forma de hacer negocios ya cambió, te guste o no y lo que antes era moda ahora es obligación así que o te aclimatas o te aclich%ngas. Existen algunos giros a los cuales la transición al mundo on line es muy obvio y natural como la compra venta de productos ya sean alimentos, ropa o cualquier cosa que se pueda enviar por paquetería pero; ¿que va a pasar con los servicios?

Recuerda que los principales giros de la economía son el comercio, la industria y los servicios. Los primeros no tendrán problema en la adaptación pero los últimos son los que requieren la mayor cantidad de creatividad para poder adaptarse. En países como EUA, desde principios de este siglo se dio una cascada de nuevos servicios que se ofrecían por internet y que dieron origen a cosas como Craiglist. Después, gracias a las redes sociales muchos jóvenes de plano se inventaron servicios novedosos que mucha gente estaba dispuesta a contratar como cobrar por ir a poner un candado en el puente de los enamorados de París o el servicio en el que le pagas a un chavo para que te vaya a hacer fila en la taquilla de algún evento o incluso los que se ofrecían por las redes para acompañarte a una fiesta como si fuera tu amigo (si, les pagan por pretender que son sus amigos).

Si te fijas se trata de servicios tal vez poco relevantes pero al final, si hay alguien dispuesto a comprar entonces habrá alguien dispuesto a vender. Lo que el COVID ha provocado es que los servicios realmente importantes para la sociedad tengan que migrar al mundo digital. ¿Alguna vez se te había ocurrido pensar que tendrías que contratar un abogado, un contador o un arquitecto por internet?, ¿y que tal un doctor? Ahora la tele consulta es una realidad. Incluso hay aseguradoras que lanzaron este servicio apenas la semana pasada de manera que sus clientes puedan recibir consulta de los médicos de la red por video.

Ahora, ¿qué sucede contigo si te dedicas a brindar un servicio?, ¿cómo le vas a hacer para adaptarte a esta nueva forma de hacer negocios? ¿Eres agente inmobiliario, agente de seguros, bróker de créditos, asesor de inversiones, maestro de matemáticas extracurriculares, organizadora de eventos, estilista, veterinaria o incluso herrero, mecánico o cerrajero, etc?

Lo primero que tienes que hacer es trasladar tu negocio al mundo digital, usar redes y apps de referencia de servicios (star of service, fiverr, workana, habitissimo, ripplet, etc) pero sobre todo, familiarizarte con los dispositivos, los términos y palabras de los negocios on line. Debes saber usar Gotomeeting, Zoom, Duo, Teams, Hangouts, Meet, Skype, etc; traer sicronizada tu agenda y tu correo electrónico en tu celular, manejar la banca móvil, conocer y usar el almacenamiento en la nube (One Drive, Google Drive, Dropbox, etc).

La edad no es un pretexto, simplemente te debes de capacitar. Así como antes la gente tuvo que aprender a dejar de usar las máquinas de escribir y comenzar a usar las computadoras tú debes de migrar al mundo on line ya que ahí es donde se harán la mayoría de los negocios. Este tren sigue avanzando y si no te trepas te quedas ya que no se detiene por nadie. Sé que parece difícil si desde el presidente y el resto de dinosaurios que componen el gabinete están peleados con la tecnología pero ellos seguirán cobrando aunque no sepan usar un dispositivo; y tú ¿seguirás vendiendo?

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieres que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/