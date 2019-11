Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local, Arturo Hernández Vázquez, adelantó que tiene informes de la comisión de Gobernación en el sentido de que el próximo martes dictaminarían, posiblemente a favor, su iniciativa orientada a la permanencia de la Junta Local de Caminos, con la reingeniería a algunas de sus áreas y un plan de retiro voluntario y jubilaciones anticipadas, para adelgazar los costos de operación.

Este año, la Junta Local de Caminos no recibió presupuesto para operar, debido a la intención de la administración estatal de desaparecerla, medida que no pudo concretar, toda vez que fue creada por Decreto Legislativo y sólo el Congreso puede determinar su extinción.

En ese contexto, el Ejecutivo turnó al Legislativo una iniciativa para desaparecer a la Junta de Caminos; luego, el panista Arturo Hernández elaboró una propuesta para que la instancia se mantenga, pero se implementen una serie de acciones para que sea menos costosa. En la misma tónica, Cristina Portillo Ayala, y Sandra Luz Valencia, presentaron una tercera iniciativa.

Pese a que una autoridad jurisdiccional resolvió un amparo a favor de los trabajadores sindicalizados de la Junta de Caminos y ordenó al Congreso y a la administración estatal dotarles de recursos, las autoridades involucradas promovieron recursos de revisión, mismos que siguen en proceso de resolución.

Como ha sido una constante cada vez que sesionan los legisladores michoacanos, trabajadores del órgano se manifestaron pacíficamente este miércoles en el exterior de la Cámara. Demandan la permanencia de su fuente laboral, la cobertura de siete quincenas y las prestaciones que les corresponden de enero a la fecha.

Hernández Vázquez puso en evidencia la dilación de la comisión de Gobernación, que preside Cristina Portillo, en el dictamen de las iniciativas relacionadas con la Junta de Caminos, con énfasis en que ello podría finalmente ocurrir el martes de la semana próxima.

“Me dijeron que es posible que se dictamine a favor mi propuesta, que me alegra mucho, pero entendamos y seamos claros, no le hagamos falsas ilusiones a los trabajadores: mi propuesta va a llevar una resolución a mediano y largo plazo, no a corto… sobre la deuda de aquí a diciembre no hay garantías”, manifestó.

A decir del también vicecoordinador de la bancada panista, una vez que se defina si se mantiene o no en operaciones la Junta Local de Caminos en el estado, tendrá que establecerse un mecanismo para que a los trabajadores les sean cubiertos los salarios y prestaciones pendientes.

Teresa López Hernández coordinadora de la bancada de Morena, argumentó que las iniciativas ya descritas no se han dictaminado por falta de quorum en la comisión de Gobernación.

En la sesión ordinaria que se llevó a cabo este día, la bancada del partido guinda presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo estatal para que se paguen los sueldos a los trabajadores de la Junta.

