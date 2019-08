Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mejor Queen después de Queen, llegará a Morelia con “Dios Salve a la Reina”, el próximo sábado 7 de septiembre para ofrecer un magno concierto a las 21:30 horas en el Palacio del Arte.

De acuerdo con la revista The RollingStone, “Dios Salve a la Reina” es considerado el mejor tributo a la Queenmanía. Su regreso a México fue en este 2019 para presentar un show que hará viajar por el tiempo al recordar los grandes temas de la exitosa banda británica, comandada por Freddy Mercury.

Los boletos para disfrutar de este fenomenal espectáculo ya se pueden adquirir a través de www.eticket.mx, Farmacia del Ahorro Enrique Ramírez, Sport Palace “Las Américas”, La Central Food & Rock y Bartolomé Agavería.

Los costos son los siguientes:

– Diamante: 1610 pesos

– Gran VIP: 1380 pesos

– Barrera VIP: 1150 pesos

– Barrera Vista Parcial: 805 pesos

– General: 510 pesos

Los antes mencionados, ya incluyen cargo por servicio.

Queen sigue tan actual como nunca, vendiendo millones en discos ininterrumpidamente desde hace más de 35 años. El show de “DIOS SALVE A LA REINA” reúne todos sus grandes éxitos, en una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical.

DIOS SALVE A LA REINA se ha convertido en un fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América, Europa, y el resto del mundo con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, Madrid, Barcelona, Liverpool, entre otras. En su haber cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) para más de 35 mil personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza.

El cuarteto liderado por el vocalista Pablo Padín no solo interpreta los grandes éxitos de la agrupación, sino que es la combinación perfecta de un espectáculo que se complementa con gestos, vestuarios y un sin fin de sorpresas que dejarán un grato sabor de boca entre las y los morelianos.

Padín estudió perfectamente cada paso, cada gesto, cada movimiento de Freddy Mercury, adentrándose en el personaje del famoso cantante de la legendaria banda. Y no solo él, los demás integrantes asumen el papel y caracterización para hacer pasar a las y los fans una mágica velada.

Aunque cada ciudad es distinta, para Dios Salve a la Reina no hay limitaciones para hacer un extraordinario y complementario juego de luces, efectos de humo y un sonido que eleve la calidad de la presentación, y hagan vibrar a chicos y grandes con temas que hoy por hoy vuelven a sonar con mayor éxito.

Los fanáticos podrán disfrutar de los más grandes éxitos musicales de la banda británica. Durante 120 minutos, el grupo recorrerá el catálogo musical de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum Made in Heaven.

Canciones como Bohemian Rhapsody, Love of my life, We are the Champions y We will rock you, entre otros conmoverán al público. El grupo argentino está conformado por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Ezequiel Tibaldo y Matías Albornoz.

Dios Salve a la Reina se formó en 1998 y desde entonces se ha consolidado como el mejor homenaje a Freddie Mercury y compañía, refiere la importante Revista The Rolling Stone.