Dios envía a su mesías a un mundo malvado y hostil. El amor se nos revela en un himno bellísimo de las primeras comunidades cristianas.

En tu vida. Juan conoce en su barrio muchas personas que están bautizadas pero nunca se han alimentado de la Palabra.

Por eso, muchos católicos andan en la corrupción, en los cárteles, son asesinos, secuestradores. Viven sin el mesías y sin salvación.

DIOS HABLA. La Palabra, como las flores y el canto para los indígenas, es el camino que nos lleva al encuentro con Dios. Es sacramento de Dios donde se hace presente y actúa.

El hombre es muy necio, torpe para comprender a Dios , para entender los misterios de su vida y su destino eterno y la suerte del universo.

Cuántos hombres ignoran el plan de Dios, cuantos lo rechazan. Es increíble como Dios, después de que el hombre rompió con el y andaba disperso se empeña en reunir a sus hijos.

Los hombres no agradecen, rechazan a los enviados de Dios, los persiguen y los matan. Los hombres de hoy son mundanos, materialistas y destierran a Dios de su vida y de su mundo.

Dios escoge sus enviados, los consagra y los manda el mundo. “Te consagre y te constituí profeta…”. Les anuncia la tarea dolorosa, la vocación de mártir: “te harán la guerra…”. Pero el profeta les anuncia una verdad muy reconfortante: te harán la guerra pero no podrán contigo”. Expresa una verdad sublime, joya de la Revelación: “porque yo estoy a tu lado para salvarte”.

Es una palabra que se recuerda dulcemente en los momentos más negros y angustiosos. Es una palabra que se repite a los enviados de Dios.

Cuando se cumple el plazo para realizar la salvación, Dios envía a su hijo. Su suerte es la misma que la suerte de los enviados antes que él. Aunque él es bueno, sana los pobres enfermos y trae la buena noticia de Dios, los hombres malos se deslindan de él y buscan acabar con el desde el principio de su vida pública. Vivió en ese peligro y tensión siempre.

Jesucristo no tuvo una vida tranquila, amenazado siempre de muerte,

En la Revelación, Jesucristo nos enseña la sabiduría de la vida, los verdaderos valores. Hace una descripción sublime del amor, valor supremo y luminoso de la convivencia humana. El texto es precioso, hay que leerlo detenidamente, detenidamente, se encuentra en el capítulo 15 de la primera carta a los corintios.

“Si no tengo amor nada soy… El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia, el amor no es presumido ni se envanece … El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites… El amor dura por siempre”.

Es un regalo de la revelación entender el amor, es un don de Dios el vivir el amor. El amor transforma la vida, el cielo es amor porque Dios es amor, escribirá San Juan.

Vive intensamente. Entra en la salvación que Cristo nos trae, a través de su Palabra. Serás sabio y Santo.

Cristo está con nosotros. Cristo en el signo de la Palabra y del pan y del vino se entrega totalmente en la comunión.

En familia. Tu familia necesita alimentarse de la Palabra para cambiar radicalmente y vivir el amor que puede salvarla siempre.