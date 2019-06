Por: Salvador Gaytán

San Luis Potosí (Rasainforma.com).- Pedro Carrizales, diputado local de San Luis Potosí por Morena, declaró que podría convertir su movimiento Un México Más Chido en partido político.

“Después de que deje mi diputación, no crean que me voy a quedar sentado escribiendo versos, si le sig a la federal chido, y si no también”, declaró Carrizales, mejor conocido como El Mijis.

Dijo que ha recorrido la mayor parte del país con su movimiento, excepto Baja California y Baja California Sur.

De acuerdo con el legislador, ya cuenta con el apoyo de 600 mil jóvenes. Asimismo, explicó que uno de los objetivos de su partido es “ciudadanizar” la política, crear un México más igualitario. Para ello ha contactado con figuras como Pedro Kumamoto.

Con información de Animal Político