Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un estudio realizado por científicos del MIT, tuvo una comprobación algo inesperada para la hipótesis que planteaba que todos los hipsters se parecen entre sí, luego de recibir la queja de un hombre que aseguraba ser el que aparecía en la foto de su publicación.

Un hombre reclamó al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) por usar su foto como portada del estudio llamado “El efecto hipster: por qué los hipster siempre terminan pareciendo igual” ya que él no había dado la autorización.

De acuerdo a este trabajo de investigación los jóvenes que pertenecen a esta subcultura, terminan pareciéndose entre sí porque todos hacen una “declaración contracultural”.

El editor afirmó que nunca usarían una imagen sin los derechos adecuados, además de que “por lo que él sabía, llamar a alguien un hipster no es una calumnia, por más que odien la palabra”.

We promptly got a furious email from a man who said he was the guy in the photo that ran with the story. He accused us of slandering him, presumably by implying he was a hipster, and of using the pic without his permission. (He wasn't too complimentary about the story, either.)

La foto que se usó para ilustrar era del banco de imágenes Getty Images, y estaba disponible para su uso con la única restricción de mencionar que se trataba de un modelo en caso de hablar sobre enfermedades de transmisión sexual.

A fin de salir de dudas, Gideon Lichfield contactó con el banco de imágenes para verificar que no estaban violando algún derecho, aún cuando sabía que no estaba infringiendo la limitante, ya que sólo estaban diciendo que era un hipster, no que tenía una ETS.

We weren’t implying that the model had an STD, only that he was a hipster. We didn't think this met the definition of “unflattering or unduly controversial.” Still, we recognized that others might disagree. So, just to be on the safe side, we contacted Getty.

Getty checked the model release, and gave us the news: The guy who complained wasn’t even the guy in the picture. He’d misidentified himself.

All of which just proves the story we ran: Hipsters look so much alike that they can’t even tell themselves apart from each other. /ENDS

— Gideon Lichfield (@glichfield) 5 de marzo de 2019