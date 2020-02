Ahora si ya valió barriga. Como dicen en las películas de terror, puedes correr pero no esconderte. Agárrate que te platico la última del SAT. Justo cuando te estabas preparando que para el pavo, que si ibas a cenar romeritos, que si el abrazo y los mejores deseos de año nuevo, el brazo ejecutor de Hacienda publicaba, el sábado 28 de Diciembre 2019, la RMF o Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 en la cual, dentro de otras muchas cosas, expone que, a partir de este año las empresas de electricidad, las telefónicas, las casas de bolsa y las aseguradoras deberán entregar los datos fiscales de sus clientes a la autoridad para validar su registro.

Así como lo oyes, si tienes un plan de telefonía celular, una cuenta en casa de bolsa, una póliza de ahorro para el retiro, o si usas luz en tu casa y el recibo está a tu nombre, entonces lolita recibirá tu información para ver como andas con tus impuestos.

Tal vez estés pensando “nel a mi me la pérez prado porque yo no le di mi RFC a ninguna de esas compañías” y entonces te paso el quita risas; Si no registraste tu RFC en alguna de estas compañías entonces le pasarán todos tus datos personales al SAT y la autoridad, muy amablemente, te registrará ella misma y te avisarán para que vayas a elegir un régimen y te moches con tus impuestos voluntariamente a fuerzas.

Con todo esto se cierra todavía más la pinza para los ciudadanos y se vuelve, cada vez mucho más complicado, el pasar inadvertido del ojo de Saurón que todo lo ve (chiste viejo del señor de los anillos).

Pero ahí no acaba la novela comadre, resulta que el SAT, una vez que reciba tu información de parte de estas instituciones, podrá revisar tus registros desde el 2014 o 2015 dependiendo del tipo de institución en la que tengas cuenta.

Para que te des un quemón, si en cualquier tipo de cuenta le metes más de 1,500 UDIS (10 mil pesos aprox) al mes o tienes un crédito de más de 10,000 UDIS (65 mil pesos aprox) entonces en automático te van a revisar lo que hayas hecho desde el 2014 o 2015. Así que calele machín, que hora no aplica lo de ♪ ya lo pasado pasado ♪ porque ahora si te interesa.

Quiero dejar muy clara una cosa, tu servilleta no está a favor de la evasión fiscal ni creo que el pagar impuestos sea malo. La base de una sociedad contempla que todos aquellos que pertenecen a ella deben aportar, de manera proporcional a sus ingresos, para el gasto público. Estas medidas parecen adecuadas para lograr que, aquellos que no están pagando impuestos, se metan a la olla y cooperen como lo hacemos los que si somos contribuyentes cumplidos. El problema es que no usen el dinero de los impuestos para los servicios de salud, de educación o de seguridad y en su lugar lo despilfarren en sacar madera, buscar petróleo, hacer rifas y construir ferrocarriles. Es entregarle tu quincena a un alcohólico y decirle que se compre lo que quiera de la vinatería, desde el principio sabes que la lana no se usará bien y todo terminará mal.

En fin, ahí te la dejo y sólo me queda recomendarte que pagues tus impuestos y esperes que sean usados de una manera correcta y si no es así, para la próxima elige mejor a quien quieres poner como encargado de gastárselos.

