Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo frente frío No. 17 está por llegar por lo que te sugerimos abrigarte ya que se prevé se registren bajas temperaturas durante la tarde-noche y por las mañanas.

A decir de la información proporcionada por el sitio meteored este viernes se registrará una máxima de 25 grados Celsius, así como una mínima de 11 con cielo nublado y con periodos cortos de sol.

En zonas michoacanas se espera intervalos de chubascos, temperaturas de 0 a 5 grados como mínimas y 35° a 40 grados Celsius como máximas.

Nacionales

Para hoy, el frente frío No. 16 en proceso de disipación, mantendrá ambiente frío a fresco durante esta mañana sobre el norte del país. El nuevo frente frío No. 17 y su masa de aire asociada ingresarán rápidamente a la frontera norte de México, ocasionando vientos con rachas fuertes y potencial de chubascos acompañados de descargas eléctricas en estados fronterizos del norte y noreste del territorio nacional. Por otro lado, la onda tropical No. 54, favorecerá potencial de lluvias fuertes en estados del sur, así como intervalos de chubascos sobre el occidente del territorio. Además, predominará viento de componente sur (“Surada”) a lo largo del día, con rachas superiores a 40 km/h en el litoral de Veracruz y Tamaulipas. Finalmente, un vórtice de núcleo frío ubicado en el sur de Estados Unidos, se desplazará hacia el noreste, alejándose del territorio nacional.

Por: Redacción/CA