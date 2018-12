Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al pronunciarse en torno a los casos de pederastia que en distintas partes del mundo fueron denunciados durante 2018 en contra de miembros de la iglesia católica, el obispo auxiliar de Morelia, Herculano Medina Garfias, dijo que desde El Vaticano recibieron la instrucción clara para que no sean omisos ante los abusos.

“El Papa nos está pidiendo que haya cero tolerancia con esos temas y cada quien en sus diócesis está asumiendo los retos que tiene que enfrentar, se está trabajando desde los seminarios para hacer una mejor selección de quienes aspiran al sacerdocio y también de atender a los sacerdotes que traen algunos problemas serios, para que dejen el ministerio o se enmienden en sus conductas que ponen en desprestigio el sacerdocio”, enfatizó.

En entrevista, dejó en claro que no se trata de una devaluación de la figura del sacerdote sino de la persona, por no vivir valores como el celibato.

Compartió que cuando fue ordenado obispo en el año 2016, en septiembre de ese mismo año acudió a Roma para participar en un curso en el que se abordó el tema: “con una seriedad bastante severa, porque si un obispo se da cuenta de que hay un sacerdote y hay evidencias, testigos y llega toda esa información a él y no hace el procedimiento adecuado, puede ser suspendido igual que el sacerdote del ministerio episcopal, entonces al separarnos a nosotros nos están poniendo las cosas muy claras desde El Vaticano y no podemos decir que nosotros no sabíamos qué hacer”.

