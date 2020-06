Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mascota virtual de los años 90´s está de regreso, una nueva de versión del gadget impulsó para relanzar este aparato electrónico.

El gadget llega con nuevas funciones, como la conectividad a través de aplicaciones de mensajería instantánea, o un sistema de comunicación que permitirá a los niños enviarse mensajes y regalos entre sus mascotas.

Sin embargo, no es la primera vez que el Tamagochi es relanzado, anteriormente pasó por varias remodelaciones por parte de Bandai, la empresa de juguetes japonesa, sin que ninguna de ellas tuviera éxito en el mercado.

Everyone’s Favorite Virtual Pet is Back and Better Than Ever! Bandai America Launches Tamagotchi On at Clamour Summit 2019!

Click here to learn more: https://t.co/FPMu2yLToY#TamagotchiOn #Tamagotchi #BandaiAmerica pic.twitter.com/naE1QCHIrH

— Bandai America (@BandaiAmerica) May 13, 2019