Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro Fernández “El Potrillo” será abuelo por primera vez, así lo confirmó su hija Camila Fernández luego de rumores de que se habría casado el año pasado porque estaba embarazada.

Por fin, Camila Fernández confirmó el embarazo a una revista de sociales donde anunció que dará a luz una niña en abril próximo.

Fue en agosto del 2020 que la joven se casó con Francisco Barba en Zapopan, Jalisco, en medio de una polémica por haber celebrado las nupcias en plena pandemia por Covid-19.

A finales de noviembre, Camila negó los señalamientos de que supuestamente se habría casado porque estaba embarazada, en ese entonces dijo que no tenía ninguna prisa por ser madre:

“El tema de ser mamá, no sé, mira cuando Dios quiera, ahorita no tengo prisa ni nada, estoy muy feliz, recién casada, estoy feliz, la verdad es que estoy muy feliz y no sé, cuando Dios quiera, la verdad, yo les aviso”, dijo el año pasado en una entrevista.

En esta semana, en dicha revista la joven dio nuevas declaraciones:

“Somos los más felices del mundo, ¡será niña!”.

En tanto, su padre Alejandro Fernández no contuvo la alegría de convertirse por primera vez en abuelo y expresó su felicidad en Instagram “Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. (…) es uno de los días más felices de mi vida (…). No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre».

