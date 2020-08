Jalisco (MiMorelia.com).- Este fin de semana en Zapopan, Jalisco, se celebró la boda de la hija del cantante Alejandro Fernández “El Potrillo”, después de un noviazgo de nueve meses Camila Fernández y Francisco Barba se casaron con todo y cubrebocas.

El pasado sábado, el Potrillo llevó a su hija al altar; el cantante vistió un traje negro de charro portando un cubrebocas.

Mientras que la novia entró a la iglesia enfundada en un vestido color blanco y un largo velo.

“Estoy muy enamorada muchachos, gracias por ser parte de esto, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo, es muy bonita, muy honesta, creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo y sí está ahí para mí, es una persona muy buena con la que me tocó, gracias a Dios, coincidir en esta vida y lo quiero muchísimo”, así lo expresó Camila Fernández al programa “Ventaneando” en una entrevista en enejo pasado cuando dijo que no todavía no planeaba casarse.

Mientras que el ahora yerno de Alejandro Fernández, arribó al lugar montado en un caballo y vestido de charro.

Supuestamente, a la celebración religiosa sólo acudieron los familiares de los novios debido a que la iglesia no permitió el exceso de invitados; entre las personas que no pudieron faltar fueron los otros hijos del cantante, América Fernández, Alex Fernández, Valentina Fernández y Emiliano Fernández.

Cabe señalar que la recién casada, es la primera de los hijos de “El Potrillo” en comenzar una carrera artística en la música, desde el 2014 se le ha visto acompañando a su padre en algunas presentaciones y en el 2015 firmó un contrato con Universal Music, y fue hasta el 2018 que publicó su primer disco titulado “Mío”.

Ver esta publicación en Instagram Gracias por tu amor incondicional papá TEAMOOOO FELIZ DÍA! 💙 Una publicación compartida de Camila Fernandez 👑 (@camifdzoficial) el 16 Jun, 2019 a las 10:48 PDT

Otro que ha seguido los pasos de Alejandro Fernández y su abuelo Vicente Fernández, es Alex quien su gusto por la música ranchera lo ha hecho buscar un lugar en el medio artístico.

Por: Redacción/E