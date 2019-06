Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cambie de nombre, el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, consideró que se debe mejor enfocar en “reconstruir” a dicha institución política, sin necesidad de desaparecer y convertirse en otro partido.

El alcalde anticipó que si se llega a cambiar el nombre al PRD estaría en duda su continuidad dentro de dicho organismo.

“Muchos dicen que el PRD ha muerto, nosotros decimos que desde aquí vamos a reconstruirlo, vamos a trabajar y a empujar para que no le cambien el nombre, porque al momento que le cambie el nombre de Partido de la Revolución Democrática nosotros dejaremos de pertenecer”, advirtió el alcalde en entrevista con medios de comunicación.

Manríquez González opinó que históricamente en Michoacán se han tomado decisiones importantes que han trazado el rumbo del partido del sol azteca, por lo que se debe de retomar dichas bases, sin depender de ciertos dirigentes.

“Nosotros siempre hemos dicho que Michoacán se ha caracterizado por trazar una ruta propia en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD tiene una fortaleza en el estado de Michoacán, es el único gobierno que tenemos en la actualidad como partido y estoy completamente convencido que no debemos depender de los dirigentes nacionales, no debemos depender de una o dos personas, sino que el partido es de todos los mexicanos”, recalcó.

En ese sentido, el alcalde de Uruapan reconoció que en los últimos años el PRD fue debilitado por las malas decisiones que se tomaron al interior del mismo y que tuvo como consecuencia la disminución del padrón electoral.

“Muchos me han preguntado que si me sigo manteniendo en el PRD, sí me mantengo en el PRD; pero no porque tengamos buenos dirigentes nacionales, que han cometido muchos errores, que han sido criticados, entre ellos el principal error fue el tema del ‘Pacto por México’, el tema de las alianzas con el Partido de Acción Nacional, que lo único que nos dejaron fueron dificultades, una disminución al padrón”, refirió.

Víctor Manríquez insistió en que desde Michoacán se debe trabajar para poder generar mejores condiciones para el PRD, entre ellas comenzar a respetar los estatutos internos que se tienen a nivel estatal.

“En el artículo 21 del estatuto nos marca que no puede ser presidente del partido una persona que ocupa un cargo público; pero tenemos un presidente del partido que en la actualidad es diputado y está de dirigente; por eso es importante que hagamos un llamado a la militancia para hacer la modificación y el cambio del presidente estatal del partido y que no violente los partidos”, solicitó.

Agregó que incluso se debe impulsar a los nuevos liderazgos que están al interior del partido político.

