Es necesario hablar de algunos temas difíciles pero también reales. Me refiero a la muerte de algún familiar y más ahora que se espera se incrementen los fallecimientos por Covid-19. Las finanzas y la muerte tienen una relación muy cercana porque, en primera, morirse cuesta, y en segunda porque casi siempre el muertito deja pendientes que tienen que ver con dinero; ya sean ahorros o seguros en el mejor de los casos o deudas en el peor de ellos.

En México desafortunadamente sigue siendo muy usual que las personas tengan contratado algún seguro de vida pero no se lo dicen a nadie porque no vaya a ser que “les deseen la muerte”. Esta mala práctica genera que, cuando la persona fallece de manera inesperada, nadie reclame ese seguro simplemente porque no sabían que existía y entonces la lana se pierda.

Como ya debes de saber, y si no lo sabes te lo informo, una póliza de vida cuenta con un periodo de 5 años para ser cobrada de lo contrario prescribe, o como se diría en otras palabras, si no lo cobras antes de ese periodo ya te la persignaste (si, así se dice; no se dice persinaste).

Lo mismo pasa con las cuentas bancarias, si el muerto no tenía seguro de vida pero dejó dinero en una cuenta de banco tienes 3 años para reclamarlo, de lo contrario lo mandan a una cuenta concentradora del propio banco por otros 3 años después de los cuales, si nadie lo reclamó, se lo dan a la beneficencia pública… si, ajá como no. El chiste es que si en 6 años nadie reclama esa lana pues pajaritos a volar.

Ahora, entiendo que es imposible jugarle al adivino para saber si el muertito tenía algún seguro o algún ahorro si no le dijo a nadie porque, para reclamarlo, necesitarías saber en qué institución, el número de cuenta o de póliza y saber si tú eres beneficiario sino ni para que te molestas en intentarlo.

Ahora aquí te va el tip con el que verás que valió la pena darte el tiempo de llegar leyendo hasta aquí. Existe un servicio mediante el cual puedes solicitar que revisen en todos los bancos y en todas las aseguradoras de México para saber si eres el beneficiario de algo, lo que sea.

Está bueno ¿no? El servicio se llama SIAB (Sistema de Información sobre Asegurados y Beneficiarios), lo proporciona CONDUSEF y es totalmente gratuito. Pero antes de que te adelantes; para que puedas solicitar el trámite debes ser pariente, representante legal o tener un interés demostrable, es decir, que expliques porqué sería posible que fueras el beneficiario del muerto en caso de no ser su pariente.

Lo único que necesitas es llevar a una oficina de CONDUSEF tu identificación, el acta de defunción y llenar la solicitud SIAB que ahí mismo te entregan. Con esto, antes de 60 días naturales te llegará una carta diciéndote si efectivamente eres beneficiario de algún seguro o cuenta y en qué institución está. Al mismo tiempo, CONDUSEF le informa a la UNE (Unidad Especializada de atención a clientes) de la institución que se realizó la búsqueda y que ya te avisó para que ellos te atiendan en el proceso de reclamación. Está padre esto ¿no?

Si bien a nadie le gusta hablar de la muerte si desafortunadamente ocurre dentro de tu familia usa este servicio para recuperar lo mucho o poco que el difunto haya dejado. Sólo hay una cosa peor a tener un muertito en la familia, y es tener un muertito y no tener ni para enterrarlo.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieres que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/