Ciudad de México (Rasainforma.com).- El rapero Kanye West anunció este sábado que competirá por la Presidencia de Estados Unidos, a dos meses de las elecciones.

A través de su cuenta de Twitter, el músico informó que se postulará para competir contra Donald Trump y Joe Biden para ocupar la Casa Blanca.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020