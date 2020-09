Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nahuel Guzmán, de Tigres, es uno de los casos extraños de personas que se han infectado de Covid-19, pues de acuerdo a información de medios nacionales, el portero ha dado cinco veces positivo a la prueba.

De acuerdo a una publicación de Telediario edición Monterrey, el argentino permanecería en esta situación de salud en los siguientes tres meses.

El tiempo que Nahuel Guzmán estaría en esta condición corresponde a lo que queda del torneo Guard1anes 2020.

Según el medio, el doctor Manuel de la O Cavazos realizó una visita al equipo Tigres y esto fue lo que comentó, según fuentes allegadas al equipo:

“El doctor de la O comentó que este tipo de casos no son frecuentes, pero sí se han dado, algunos duran un mes, mes y medio o hasta tres meses dando positivo, aunque ya no puedan contagiar a nadie”.

También dijo que el jugador no se siente mal, pero no hay algo claro de ello: “En el caso de Nahuel ya son cinco pruebas que arroja positivo, no tiene síntomas fuertes y se siente bien, pero no podrá integrarse al trabajo grupal hasta que arroje negativo, algo que hoy no se tiene la certeza de cuándo será”.

Será este jueves que Nahuel se realice la prueba a la espera de un resultado negativo. Mientras tanto está en aislamiento en casa.

Por: Redacción/R