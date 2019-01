Gran parte de la intención de este espacio es, por un lado, informarte acerca de los temas financieros de una manera que todos podamos entenderlos y por otro lado lograr que hagas conciencia de los riesgos que corres todos los días y cómo puedes prevenirlos.

Justamente con esta última idea siempre te he dicho que los seguros son unos de los mejores instrumentos financieros que existen ya que por una fracción de lo que te costaría un evento negativo te cubre la totalidad de ese evento negativo.

Entrando en el caso específico de los accidentes de auto y sabiendo que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se dan en promedio mil accidentes viales al día con un resultado de casi 16 mil muertos y 135 mil heridos anualmente; aquí la pregunta es, los muertos pues ya se fueron a descansar pero a los heridos ¿quién los cuida y quién paga los gastos de esos cuidados?

De por sí, cuando un accidente es causado por un idiota borracho es una desgracia, pero cuando ese idiota, aparte de borracho está jodido, las víctimas tienen que pagar por sus propios gastos y tratamientos. El hecho de que el borracho termine en la cárcel (como debe de ser) eso no sirve para pagar las cuentas del hospital.

Durante muchos años ha habido campañas de concientización respecto de la responsabilidad que implica el manejar un vehículo ya que no siempre los accidentes son causados por borrachos, muchas veces un error humano o un mal funcionamiento del coche generan esos accidentes. Por esta razón TODOS los coches que circulan en todo el país deberían contar con una cobertura para hacer frente a los daños y perjuicios que con un accidente provoquen. Las autoridades han hecho lo posible por que la gente lo entienda, no sólo fomentan la contratación de los seguros sino que obligaron a las compañías aseguradoras a ofrecer a la población pólizas de Responsabilidad Civil con precios muy económicos para que el costo no fuese un pretexto.

Como aun así la gente sigue sin entender, el gobierno realizó una modificación a la ley en 2013 para que, a partir del 2014, el seguro de Responsabilidad Civil fuera obligatorio para todos los coches de manera gradual. En aquél entonces los obligados a tenerlo eran los coches que fueran del 2011 en adelante, después, al siguiente año los del 2008 en adelante y así sucesivamente hasta que, a partir del 01 de Enero de este 2019 TODOS los coches que circulen por las carreteras de México deberán contar con su seguro también conocido de Daños a Terceros.

La ley indica que, si tienes coche y usas las carreteras federales, debes tener un seguro que cubra los daños a terceros tanto en sus bienes como en sus personas. Esto quiere decir que si causas un accidente, tu seguro pagará los daños que ocasiones y los gastos de las personas que lastimes.

La manera en que validarán que efectivamente cuentes con esta cobertura es al estilo gringo; cada vez que te detengan para una revisión o que te infraccionen por alguna falta de tránsito te solicitarán que muestres el seguro y si no lo tienes te podrían multar hasta por 4 mil pesos.

Como siempre nos pasa, la única manera de que hagamos las cosas es que nos obliguen y nos castiguen si no lo hacemos, a partir de este 2019 no habrá coche que no deba tener su seguro. No importa si traes un Ferrari o un Datsun 72, contrata tu seguro. Recuerda que a nadie le importa tu coche mas que a ti pero lo que te debe importar es lo que ocasiones a otras personas, por esto los seguros de Responsabilidad Civil no cubrirán los daños a ti mismo o a tu vehículo sino solamente a los demás.

Si en el accidente te llevas un cristiano no puedes decir como el ilustre Ferras: “pues lo pago”, a parte del broncononón legal, debes resarcir el daño y no habrá lana que alcance, no le busques.

Cotiza el seguro de tu coche, si la cobertura amplia te sale muy cara cotiza la de Responsabilidad Civil y verás que te saldrá muchísimo más barata. Existen unos seguros básicos de daños a terceros pero la neta no valen la pena ya que te cubren como 50 mil pesos para daños en las cosas y 100 mil para daños en las personas. La verdad esos montos ya no sirven de nada, cotiza los de coberturas de 3 millones para arriba que sí te pueden sacar de un apuro si ocasionaste un accidente.

Al final de cuentas se trata de ser responsables ya que un coche es un objeto que puede causar mucho daño y deberás responder en caso de que causes ese daño, no seas baquetón, da la cara, responde por tus actos y que el seguro pague las facturas, para eso son.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieres que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/