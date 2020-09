Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Fundación Mireles, José Manuel Mireles Valverde, respondió que todavía no son los tiempos para destaparse como aspirante a la gubernatura y serán los ciudadanos quienes elijan en su momento, esto ante la propuesta del líder del Movimiento Ruta 5 de elegirlo como candidato para gobernador de Michoacán.

En entrevista con medios de comunicación, Mireles mencionó que el tema de ser candidato de un partido no le preocupa.

«Desempeño una función pública federal, cuando llegue el momento, pienso que los michoacanos son los que tienen la última palabra para esa decisión. Ya escucharon al señor Manuel, nosotros no tenemos partido, pero no me preocupa, lo que me preocupa ahora es sacar adelante el ISSSTE», aclaró.