Estados Unidos (MiMorelia.com).- Luego de que el pasado jueves el abogado de Donald Trump compareciera para insistir en las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones de EU el pasado 3 de noviembre, Rudy Giuliani se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que chorros de tinte se deslizaran por sus mejillas.

Mientras desde la sede del Comité Nacional Republicano en Washington, Rudy Giuliani habló sobre un supuesto fraude, “Lo que estoy describiendo es un fraude masivo. No es algo pequeño”, la prensa se centró en los hilos de agua color café que corrían por su rostro, en tanto, su discurso quedó en segundo plano.

“Parecía que estaba comenzando a derretirse”, escribió The New York Times, “Las patillas son más grises que el resto de la cabeza”, dijo Mirko Vergani, director creativo de color en un salón de Manhattan, y afirmó que tal vez el abogado del aún presidente de Estados Unidos “aplica rímel para retocar un poco el lado gris”.

Cabe señalar que no es la primera vez que Rudy Giuliani protagoniza un momento bochornoso, el pasado 7 de noviembre en una rueda de prensa en Filadelfia acabó estacionándose frente a un sex shop lo que le valió algunas risas y memes en redes sociales, al igual que este nuevo incidente.

