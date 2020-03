Del coronavirus se ha platicado todo, la información disponible es tan amplia y en tanta cantidad que el que quiera saber cómo afecta la salud y como prevenirse de esa enfermedad lo puede hacer al instante mediante su celular. De lo que nadie habla y no hay la información tan amplia al respecto es de lo que, según mi opinión personal, será el impacto más fuerte y que durará más tiempo del mentado coronavirus: El choque de oferta.

Sin entrar mucho al rollo te platico que el choque de oferta es el fenómeno económico que se da cuando en un mercado no existen los productos suficientes para satisfacer las necesidades y la demanda de ése propio mercado. Cuando el equilibrio se rompe las consecuencias comienzan. Un choque de oferta genera un efecto de escasez lo que podría desencadenar un ciclo inflacionario acompañado de una caída en la liquidez y un proceso de estancamiento del consumo interno. Si ya sé, esto sonó muy mamerto pero como pollo en un taquito dorado, te lo desmenuzo.

Como ya sabes China es el país más poblado del mundo y es, junto con los gringos, los principales motores de la economía mundial. Los chinos no es que sean muy $%&ngones sino que son un $%&ngo lo que les ha permitido convertirse en los principales consumidores de lo que sea y la mano de obra tan barata los ha llevado también a convertirse en los principales productores no de artículos terminados sino de insumos y componentes necesarios para hacer esos artículos. A esto se le llama cadena de suministro. Como la zona más afectada por el coronavirus es importantísima para esa cadena de suministro mundial y se encuentra totalmente paralizada, los componentes necesarios para la fabricación de muchos productos no se están elaborando lo que afecta a un sinfín de fábricas alrededor del planeta las cuales están teniendo que detener sus procesos por falta de materias primas. Esto llevará a que sus ventas bajen con el riesgo de generar pérdidas y proyectando como consecuencia el despido de trabajadores.

Algunas personas me han platicado que no han podido comprar en alibaba, wish o cualquier empresa que venda cosas chinas. Ahora imagínate si se llega a interrumpir en su totalidad la producción de microchips y no se pueda fabricar ningún aparato electrónico. No hablo de celulares y TV´s, hablo de aparatos para la industria o la seguridad; ¿verdad que se puede poner complicado?

No se trata de ser catastróficos, simplemente estar conscientes que estamos frente a un impacto que tenemos que considerar para poder prevenir o mitigar. La semana pasada hubo reuniones de emergencia del G7 y del G20 no tanto para ver lo de la vacuna sino para ver cómo evitar que el coronavirus desencadene una crisis financiera mundial que afectaría a sanos y enfermos. Algunas medidas ya se están tomando pero falta mucha difusión de este tema. Los gobiernos están comenzando a implementar medidas contra cíclicas que permitan fomentar el emprendedurismo, incentivos fiscales para apoyar a las empresas y no despidan trabajadores o planes de infraestructura con programas de empleos temporales; al menos en otros países porque aquí lo importante es la rifa y la lucha contra los conservadores. Como dice el dicho “de por si éramos muchos y parió la abuela”, en México estamos teniendo el peor desempeño económico en décadas, se configura un riesgo de crisis mundial así y el gobierno comiendo rebanadas de demagogia; chale que de plano este año se puede poner retador. No te apaniques, cubre tus riesgos, no te endeudes de más y ponte a chambear, con eso la podemos librar sin broncas.

