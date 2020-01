Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, informó que el próximo viernes se realizará un operativo para retirar los anclajes de diversos negocios y que se ubican sobre la avenida Ventura Puente, tal y como lo hicieron en su momento en avenida Acueducto.

El funcionario dijo que la razón se debe a que había un acuerdo para que el 15 de este mes quitaran los anclajes: “Hablamos con todos y cada uno de los dueños o encargados de los giros mercantiles que tienen anclajes en la vía pública, (quienes) nos pidieron el 15 de enero como fecha límite para lograrlo”.

Agregó que unos lo hicieron y otros “no han movido una sola piedra; no se les ve la mayor voluntad y yo ya tengo preparado para el próximo viernes un operativo; deben de saberlo los dueños de los negocios, y por la vía del hecho vamos a retirar los anclajes que estén de manera ilegal”.

Ejemplificó que “hay una escalera muy burda, que vino el dueño a decir que no era un anclaje, que se podía quitar o poner pero no puede estar ahí aunque efectivamente no está anclada al piso porque nadie puede poner en una banqueta donde transita la gente una escalera para subir a una casa, sobre todo que es un negocio que tiene su escalera pero por intereses de quienes le rentaron el lugar, entre un billar y el comercio que está establecido abajo, que quieren competir entre ellos, a uno le autorizó que pusieran una escalera en plena vía pública que tapa completamente la banqueta, esa la vamos a retirar si no la quitan antes de que nosotros lleguemos”.

Agregó que van a quitar los anuncios colocados en las banquetas por lo que llevarán brigadas y grúas especializadas para retirarlos.

Sobre la zona de El Realito, en donde hay invasión a la vía pública por parte de algunos empresarios, destacó que ya se cuenta con el compromiso de los negocios que más perturban el orden, “porque ahí hay un verdadero desorden”. Arróniz Reyes adelantó que este miércoles se realizará una reunión con ellos.

Por otra parte, comentó que se hizo una inspección por parte del ayuntamiento para regular la presencia de comerciantes en las inmediaciones del bosque Cuauhtémoc, e informó que se girará la instrucción a la Secretaría del Bienestar y el DIF para atender a las personas sin hogar que permanecen en la zona.

Por: Fátima Miranda/R