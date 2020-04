Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Gobernación del Senado, que preside el michoacano Cristóbal Arias Solís, se encuentra elaborando el dictamen de Ley de Amnistía que se presentará al pleno para su discusión y aprobación, en su caso.

Arias Solís informó que el dictamen será discutido el próximo lunes 20 por la mañana y sometido al pleno para su aprobación. En principio, los líderes de las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social (PES) han externado su apoyo al proyecto.

El tema estaba programado para tratarse una vez que se reanudaran las sesiones del Senado, ya que la Ley de Amnistía fue uno de los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, se tuvo que convocar a sesión porque se trata de un asunto de urgente resolución, tras las reuniones sostenidas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien urgió a México a poner atención a la saturación de las prisiones para detener una propagación mayor del coronavirus.

El legislador añadió que, ante esa situación, la iniciativa no sólo obedece a razones humanitarias, como lo es el que la sobrepoblación de los reclusorios pueda convertir a éstos en foco de contagio.

Aclaró asimismo que no se liberará a delincuentes reincidentes, personas condenadas por asesinato o secuestro ni a quienes hayan usado armas de fuego en la comisión de un delito, “es un beneficio que no aplica para delitos de alto impacto, no serán liberados delincuentes de alta peligrosidad ni narcotraficantes”.

Únicamente, agregó, aplicará para quienes hayan sido consignados por delitos simples que ameritan penas menores a cuatro años o por posesión de dosis mayores a las permitidas; indígenas que no hablan español o que no tuvieron un defensor que hable su lengua; personas vulnerables de escasos recursos económicos que se vieron orillados a sustraer algún alimento; y, para quienes no tuvieron el debido proceso.

Explicó finalmente que la iniciativa faculta al Ejecutivo Federal a crear una Comisión encargada de recibir las solicitudes de quienes cumplan los requisitos para beneficiarse con la amnistía, así como a promover ante las instancias locales a que se legisle para que haya leyes de Amnistía en los estados, dirigidas a los detenidos del fuero común.

Boletín/PO