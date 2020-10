Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jesús Eduardo Alcaraz Chávez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Ingeniería y Alejandro Reyes Morales, alumno de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Electrónica, del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia, elaboran un software que permita analizar la morfología celular y determinar si existe o no cáncer cervicouterino en muestras de laboratorio.

“Análisis Morfológico de Cáncer Cervicouterino en muestras citológicas” es el proyecto de investigación asesorado por la Dra. Adriana del Carmen Téllez Anguiano y el MC. Miguel Ángel Fraga Aguilar.

El proyecto tiene la finalidad de dar certeza a los médicos sobre la calidad de las muestras citológicas que se toman a la población y que llegan al Laboratorio Estatal de Salud Pública, a fin de coadyuvar en la detección de cáncer cervicouterino.

De acuerdo con la investigadora del ITM, el proyecto busca desarrollar una aplicación electrónica que ayude a determinar la morfología de las células, lo que representa una innovación importante en el sector salud.

Debido a que existe una gran variedad de morfología en las muestras citológicas y sus características específicas se pueden relacionar con diversas enfermedades entre ellas el cáncer, el Laboratorio Estatal se encarga de clasificar las muestras para determinar si son adecuadas o no para el análisis, es decir, para identificar si las muestras fueron tomadas correctamente y permiten identificar si existe cáncer o no, ya que en algunos casos, si las muestras no fueron bien tomadas, no se permite obtener una lectura correcta.

Este proyecto permitirá coadyuvar en el análisis y detección de cáncer cervicouterino con mayor rapidez, ya que actualmente, en el Laboratorio Estatal solo hay dos especialistas responsables de revisar las diferentes muestras que se toman en los nosocomios de la SSA del interior del estado, es decir, en promedio cada especialista debe analizar en aproximadamente 200 laminillas por semana, lo que representa un extenso trabajo en revisión de datos.

Por lo anterior, el proyecto de investigación se divide en dos partes: la primera corresponde al estudiante de maestría, cuyo trabajo consiste en determinar si la muestra esté bien tomada y apta para diagnosticar o pre diagnosticar el cáncer cervicouterino;; la segunda (nivel doctorado) el estudiante, a través de un software, busca determinar de acuerdo a la forma de la célula, si la morfología corresponde o no a cáncer, esto se debe a que las células se pueden modificar si presentan inflamación u otro tipo de enfermedades infecciosas y para determinarlo es complicado su análisis.

Actualmente los estudiantes avanzan en la etapa de toma de muestras de las fotografías de las laminillas del laboratorio y de acuerdo al investigador, los algoritmos computacionales que utilizarán los proyectos requieren de una amplia base de datos, para relacionar los parámetros obtenidos de la morfología con el tipo de cáncer al que pertenece; para ello, el estudiante responsable analiza y estudia estos parámetros con redes neuronales convolucionales y algoritmos de visión artificial.

Además, otro problema que se presenta en los nosocomios pequeños, es que las muestras se realizan en condiciones precarias, en algunos casos, los responsables de tomarlas son pasantes de medicina y no tienen la experiencia para hacer una toma adecuada, aunado a que deben usar insumos especializados como fijador para láminas de microscopio, pero también, ante la carencia del mismo utilizan fijador para cabello y esto provoca que la muestra no siempre sea útil para el diagnóstico.

Boletín/PO