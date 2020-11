Ciudad de México (Rasainforma.com).- Los resultados del conteo de votos en Nevada se darían a conocer este fin de semana o hasta el 12 de noviembre, informó el registrador de votantes del estado, Joe Gloria.

Gloria informó este jueves que se han contabilizado cerca de 63 mil votos por contar y que se contarán 51 mil para este viernes. Además, continuarán recibiendo boletas por correo con matasellos del 3 de noviembre hasta el próximo 10 de noviembre, por lo tanto se prevé tener la mayor parte de los resultados de las boletas electorales el sábado o domingo.

Sin embargo, informó que el estado tiene hasta el 12 de noviembre para entregar los resultados de la elección presidencial. Hasta el momento, y con el 76% de los votos contados, Joe Biden encabeza con el 49.43%; mientras que el presidente republicano Donald Trump tiene el 48.50%.

En el caso de Nevada, que históricamente ha sido demócrata, se disputan seis votos, los que necesita Biden para llegar a la presidencia. En este estado, la tendencia apunta hacia el demócrata.

