Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del conteo de votos en Estados Unidos para elegir al nuevo presidente por los siguientes cuatro años, Donald Trump, quien busca su reelección, señaló fraude en el proceso y advirtió que irán a la Suprema Corte.

Fue durante la madrugada de este miércoles que Trump, desde la Casa Blanca, dio un mensaje en el que aseguró que él ganó la elección presidencial, a pesar de que aún no existen resultados oficiales que confirmen su victoria.

El presidente de los Estados Unidos utilizó su cuenta de Twitter para escribir que hay inconsistencias en estas elecciones, puesto que las cifras por el momento le dan la victoria a su oponente en estados donde él tenía fuerza.

«Estamos a lo grande, pero están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!», escribió en un primer tuit.

Añadió en otro tuit: «Anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados por demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los contenedores de boletas. Muy extraño«.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020