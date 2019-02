Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes fue nombrado como el Jugador Más Valioso de la NFL y Ofensivo del Año durante la ceremonia previa al Super Bowl LIII.

El equipo venció sin problema a Indianapolis Colts en la Ronda Divisional, aunque más tarde cayeron ante Tom Brady, quien ahora disputará el Super Bowl el domingo contra Los Angeles Rams.

For the first time in NFL history, the MVP is a Chief.

Congratulations, @PatrickMahomes5 on a historic 2018 season! #MVPat pic.twitter.com/15IJ1JZAkU

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 2, 2019