Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque dijo respetar los proyectos de ley que se presentan en el Congreso Local, el titular de la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra), Antonio Lagunas Vázquez, consideró que no es viable la eliminación del pago por concesiones en la entidad, ya que los taxistas requieren en realidad certeza en su patrimonio.

Para el funcionario estatal no está a discusión el tema de la entrega o no de las concesiones a los trabajadores del volante sino que haya un «piso parejo» entre quienes están en el servicio de taxi con los dueños de las plataformas transnacionales.

Cabe recordar que recientemente el proyecto de ley lo presentó el diputado local Ernesto Núñez Aguilar, como una alternativa para atenuar la “inequidad” entre los transportistas concesionados por el estado, quienes ofertan el servicio a través de plataformas digitales.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó que aunque se busca que las concesiones ya no se cobren en la entidad, no significa que el gobierno no deba regular la entrega de las mismas, pero que sea una regulación sólo administrativa, sin costo, “para que sea el estado el que siga teniendo el control sobre el servicio público”.

En entrevista con MiMorelia.com, el titular de la Cocotra consideró urgente que los diputados locales generen certeza en el trabajo de los taxistas para que puedan mejorar sus economías a raíz de la entrada de las plataformas transnacionales como el servicio de Uber, y aunque se dijo respetuoso de las determinaciones de los legisladores en cuanto a la presentación de iniciativas, insistió en la necesidad de que los trabajadores del volante tengan la seguridad de que sus empleos están garantizados.

«Yo creo que los legisladores no han entendido cuál es la petición más sentida de los taxistas, puesto que no han solicitado la eliminación del costo de las concesiones sino de que no operen las plataformas que ni siquiera son mexicanas», resaltó.

Lagunas Vázquez también expuso que está consciente de que el servicio del transporte en Michoacán debe evolucionar y cambiar en cuanto a la mejora de sus vehículos, y principalmente, la capacitación para que puedan brindar un servicio más completo a los usuarios.

Además, dijo que la Cocotra podrá implementar todos los operativos posibles contra las plataformas transnacionales, pero si los taxistas no entienden que la tecnología «ya los rebasó» no podrán mejorar sus ingresos.

Por: Guadalupe Martínez/RMR