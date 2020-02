Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Llegó el inesperado momento para los fanáticos del cine, pues la 92 entrega de los Premios Oscar estuvo cardíaco para quienes tenían sus favoritos en cada categoría.

Como cada año, la premiación comenzó a las 19:00 horas, y pudimos ver a nuestros artistas desfilar por la alfombra roja.

Aquí te dejaremos la lista de los ganadores:

Mejor pelicula > Parasitos

Mejor director > Parasitos, Bong Joon Ho

Mejor actor > Joaquín Phoenix

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Mejor actriz > Renée Zellewger

Mejor actor reparto > Brad Pitt

Mejor Actriz de reparto > Laura Dern

Mejor guion > Parasitos

Mejor guion adaptado > JoJo Rabit

Mejor Pelicula extranjera > Parasite

Mejor Pelicula animada >Toy Story 4

Mejor Cortometraje de ficción > The Neighbor’s Window

Mejor fotografía > 1917

Mejor Diseño de producción > Érase una vez en Hollywood

Mejor vestuario > Mujercitas

Mejor Efectos Visuales > 1917

Mejor Maquillaje > Bombshell

Mejor Edición de Sonido > Ford vs Ferrari

Mejor Mezcla de Sonido > 1917

#Oscars Moment: Mark Taylor and Stuart Wilson win Best Sound Mixing for @1917. pic.twitter.com/eIjE1LASSF — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Mejor Banda sonora > Joker

Mejor canción original > (I’m gonna) love me again (Elton John)

Mejor documental > American Factory

Mejor cortometraje documental > Learing to S

Por: Alina Espinoza/CA