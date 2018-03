Elogian turistas los atractivos de Morelia

Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Turistas y visitantes calificaron a Morelia como una ciudad cálida y atractiva para pasar la Semana Santa, gracias al programa de actividades culturales y religiosas como la Procesión del Silencio.

En un sondeo realizado en el primer cuadro de la ciudad, los turistas comentaron la Procesión del Silencio es el principal atractivo que los motivó para conocer todos los atractivos que tiene la capital michoacana.

“Yo ya tenía una amiga que me había comentado que hace años vino a Morelia a pasar Semana Santa y le tocó ver la Procesión del Silencio, a mi me cautiva ver como se hace y quise venir como mi hija y mi esposo”, comentó Lorena García, originaria de San Luis Potosí.

“La verdad me está gustando mucho la ciudad, todo aquí está bastante cerca y los edificios históricos son muy bonitos y me sorprende que en ninguno cobran por conocerlos, esperamos a ver que tal está la Procesión porque he escuchado hablar mucho de ella”, compartió Ricardo Méndez, originario de Querétaro.

“Tenemos aquí desde el sábado e incluso nos tocó ver como encendían la Catedral sin saber que era un espectáculo nuevo, nos gustó mucho y ahora que hemos podido salir a otros puntos de la ciudad no está gustando mucho, aseveró Martha Rodríguez, procedente de Toluca.

Sobre la imagen urbana, los turistas destacaron que, aunque no está totalmente impecable, la limpieza en las principales plazas es buena, así como la decoración de algunos espacios públicos.

“Nosotros llegamos el martes y todavía nos tocó ver la plaza (de Armas) limpia y sola, ahora que ya hay algunos puestos pues está algo sucia por la comida y basura que se genera, pero en general Morelia se me hace una ciudad muy linda y con un buen clima”, explicó Marisol Garnica, de Caborca, Sonora.

“Morelia se me hace una ciudad limpia y hasta cierto punto segura, no voy a negar que en un principio teníamos nuestras dudas de venir, pero por lo menos en el Centro todo está tranquilo y uno puede estar caminando y recorriendo los museos en paz”, afirmó Carlos Montejo, de Tepic.