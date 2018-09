Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Debido a una demanda por presunto fraude, Elon Musk se verá obligado a dimitir como presidente de la compañía Tesla, y además deberá pagar una multa de 20 millones de dólares.

Musk llegó a un acuerdo con la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos) para renunciar al cargo, luego de ser acusado de realizar declaraciones públicas engañosas.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018