Estados Unidos (MiMorelia.com).- En pleno siglo XXI ya no es tan inusual ver que ponen a los recién nacidos nombres un tanto raros, sin embargo cuando el caso es de alguien famoso y más aún cuando no hay manera lógica de pronunciar el nombre, esto se vuelve interesante.

Fue la misma Grimes quien a través de su cuenta de Twitter explicó el significado del nombre de su hijo. Según el tuit de la cantante, la X corresponde a la variable matemática que designa una incógnita.. En el caso de Æ, dice que es una «variación élfica de las iniciales AI que significan amor y/o inteligencia artificial».

A-12 es precursor del SR-17 (su avión favorito);«sin armas, sin defensas, solo velocidad. Genial en la batalla, pero no violento».

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020