Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Durante la noche del estreno de la película A Star Is Born, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, la cantante invitó a la revista Vogue para responder 73 preguntas relacionadas a sus creencias, carrera y lado personal.

“¿Cómo prefieres que te llame? ¿’Lady’, ‘Lady Gaga’…?”, con esta pregunta abre el entrevistador. “Llámame ‘Lady’”, revira la cantante.

La primera petición, más que pregunta, fue que mencionara algo increíble de este mes. “El estreno del tráiler de A Star Is Born“, dice la neoyorkina, sin titubeos.

La cantante mencionó que está orgullosa de dejar atrás “las cosas negativas que te pasan a los veintes”.

“¿Cuántas vece has estado en la portada de Vogue? ¿Dos, tres veces?”, pregunta el reportero. “No tengo la menor idea. Tú deberías responder esa pregunta”, contesta, antes de dar un sorbo a su café.

Hablaron sobre las cosas que salen en la prensa sobre la cantante, quien mencionó que una de las cosas que la hizo reír fue leer que es originaria de Yonkers, Nueva York, y no de Manhattan. Y declaró que el rumor más extraño sobre ella fue que tenía pene.

Confesó que ve películas de horror para relajarse.

La cantante de 32 años reveló que su “mejor recuerdo con Elton John fue cuando pasaba tiempo con él, mis ahijados y David, su esposo”.

Me gustaría ser recordada por el mensaje detrás de Born This Way. Me gustaría ser recordada por creer en que las personas valen lo mismo. Me gustaría ser recordada por ser valiente y diferente.