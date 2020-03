Estados Unidos (MiMorelia.com). -Elton John y otros artistas darán un concierto virtual este domingo respetando las medidas de distanciamiento social, este evento solidario tiene la finalidad de ayudar a reunir fondos que aporten a la lucha contra el coronavirus.

Sam Smith, Ken Jeong (Masked Singer’s), Billie Eilish, Lady Gaga, Camila Cabello, Mariah Carey, Billie Joe Armstrong (Green Day), Elton John, Backstreet Boys, Alicia Keys, Dave Grohl, H.E.R, Tim McGraw, entre otros artistas, engalanaran la noche con sus voces para recolectar fondos.

A través de redes sociales, Elton John confirmó el concierto:

Join Elton tonight as he hosts the @iHeartRadio Living Room Concert For America on @FOXTV ! Watch from 9pm ET / 6pm PT for music performances from a superstar line up as we raise money for those in need. #iHeartConcertOnFOX pic.twitter.com/j2v4g2DSNX

«iHeart Living Room Concert for America», el concierto será transmitido por la cadena Fox y se espera que tenga una hora de duración, además, será sin cortes comerciales.

Los fondos que se recauden serán destinados a Feedding America y First Responders Children´s Foundation; estas organizaciones se encargan de alimentar a personas de bajos recursos y a familias con dificultades económicas.

Don’t mind me, I’ll be over here screaming over this line up.

Even more exciting, we’ll be raising money for @FeedingAmerica & @1strcf! #iHeartConcertOnFOX pic.twitter.com/nVE5y0i3Kq

— FOX (@FOXTV) March 27, 2020