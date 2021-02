León, Guanajuato (MiMorelia.com).- El delantero de León, Emanuel Gigliotti, confesó que jugó la final de vuelta contra Pumas, contagiado de Covid-19.

El futbolista argentino confesó a TyC Sports dicha situación y señaló que no sabía que tenía la enfermedad.

Y es que un día después de la final, donde León salió campeón y para lo cual Gigliotti aportó con goles, el jugador iba a viajar a Argentina pero para ello tenía que presentar una prueba PCR. Al obtener el resultado es que se da cuenta que tiene coronavirus.

«En junio me vengo para acá (León), para el equipo que mejor juega en México, y le faltaba esa gota de suerte, había perdido una final. Tuve la suerte de llegar y cooperar en la final con dos goles para salir campeón, jugué una final, sin saberlo, contagiado. Al otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me piden en Argentina y salgo positivo, entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho».

La confesión del Puma Gigliotti Jugó la final ante @PumasMX contagiado de COVID-19 (Caso de recontagio, ya había dado positivo en junio antes de sumarse al @clubleonfc)

Este contagio fue la segunda ocasión que Gigliotti se enferma, pues ya había dado positivo en junio del año pasado, antes de incorporarse a León.

León desmiente a su jugador

Tras las declaraciones del jugador, La Fiera desmintió que el jugador hubiera estado en la final con Covid-19.

«Durante la fase final del campeonato, el Club León realizó análisis de PCR al equipo y cuerpo técnico (…). Estos resultados arrojaron cero casos positivos«.

Señalan que es hasta después del encuentro que nuevamente se aplicó la prueba a jugadores y cuerpo técnico y es entonces que Emanuel Gigliotti da positivo y se le impide viajar a Argentina y se le puso en aislamiento.

