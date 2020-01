Ciudad de México (Rasainforma.com).- El rapero Eminem fue víctima de críticas por hacer mención del atentado durante un concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, en una de sus canciones.

“Pero planeo gritar ‘bombas’ en el juego / Como si estuviera afuera de un concierto de Ariana Grande”, canta el rapero de 47 años en su canción Unaccommodating.

En 2017, una bomba explotó dentro del recinto donde Ariana Grande realizaba un concierto. Como resultado hubo 22 muertos y 59 heridos, así como secuelas psicológicas en la cantante de entonces 24 años.

En redes sociales, los fanáticos de la intérprete de Into You criticaron al controversial músico y, además, instaron a no escuchar ninguna de sus canciones.

Sin embargo, los seguidores de Eminen recordaron que él fue uno de los artistas que recaudó fondos para ayudar a las víctimas del atentado.

Unaccommodating forma parte de Music To Be Murdered By, el décimo primer álbum de Eminem, que se estrenó apenas unas horas. Otros de los temas que aborda el disco son la depresión, asesinos seriales y el control de armas.

Por: Salvador Gaytán/Con información de 24 Horas/AV