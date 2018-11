Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades estatales y federales por “por omisiones, dilación e irregularidades para investigar la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de tres personas en Paracho”.

En documento que llegó a esta redacción la CNDH expuso que la falta de acceso a la justicia, omisiones, dilación injustificada, deficiencia e irregularidades para conocer la verdad atribuibles a tres personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría General de la República (PGR) y a tres más de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán sobre la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de tres personas -una mujer y dos varones- dieron origen a la Recomendación 59/2018.

La recomendación fue dirigida al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán y al gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

En el documento se detalló que las víctimas, una mujer y dos varones, eran profesionistas que impartían un curso de ciencias a niñas y niños en el municipio de Paracho, Michoacán, mismas que fueron sustraídas de manera violenta por hombres armados del hotel en que se alojaban.

De estas personas se desconoce su paradero, por lo que adquirieron el carácter de personas desaparecidas.

Tras su investigación, la CNDH hizo público que se acreditaron violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, con motivo de la insuficiente labor en las investigaciones, las omisiones y dilaciones que quedaron probadas, lo que ocasionó que no se reflejara un marco mínimo necesario en la búsqueda de las personas desparecidas, además de favorecer la revictimización de los familiares de las víctimas, ya que al no obtener respuestas oportunas de la autoridad ministerial se frustraron sus expectativas para conocer la verdad de los hechos, sin omitir que el largo procedimiento de investigación no ha arrojado a la fecha resultados positivos.

Derivado de ello, la comisión solicitó a la PGR la reparación integral del daño, que incluya atención médica, psicológica y el otorgamiento de una compensación apropiada; continuar con la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa que se encuentra en trámite; adoptar acciones y medidas para la búsqueda y localización de las víctimas, así como una mayor coordinación institucional; diseñar e impartir un curso integral sobre capacitación y formación en derechos humanos al personal ministerial, de servicios periciales y a la Policía Federal ministerial, así como colaborar en el trámite de la carpeta de investigación y en el procedimiento administrativo que se inicien conforme a su competencia.

Al Gobierno de Michoacán se le pidió, entre otras cosas, la reparación integral del daño, diseñar e impartir un curso integral sobre capacitación y formación en derechos humanos al personal ministerial, de servicios periciales y a la Policía Ministerial, así como colaborar en la carpeta de investigación y procedimiento administrativo que se inicien conforme a su competencia.

