Morelia, Michoacán (Boletín).- En cumplimiento a la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), el Gobierno de Morelia, emitió la convocatoria para el proceso de elección de la jefatura de tenencia de Jesús del Monte, la cual está pactada para realizarse el domingo 27 de octubre y en la que el Ayuntamiento llama a todos los pobladores de la demarcación, así como de sus comunidades, a participar.

El Ayuntamiento de Morelia, respetuoso a la decisión tomada por el Tribunal, efectuará la elección en dicha tenencia, en donde al igual que en pasados procesos, contará con la vigilancia de la Comisión Especial Electoral.

Dicha convocatoria, marca los días 10, 11 y 14 del presente mes, como el lapso de inscripción de candidatos, los cuales deberán de cumplir con una serie de requisitos como el ser ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente y perteneciente a la demarcación, no ser funcionario o servidor público, no estar sujeto a proceso penal, no ser ministro de ningún culto religioso, no ser funcionario o dirigente de algún partido político y contar con instrucción básica.

Con los candidatos registrados debidamente, estos se reunirán con la Comisión Especial Electoral, el 18 de octubre, para la firma del pacto de civilidad, en el cual entre otros puntos se establece el coadyuvar para el buen desarrollo de la jornada y la precisión de reglas, como el no utilizar imágenes, insumos o recursos públicos provenientes de algún partido político o funcionario, de lo contrario, será causal para la descalificación de la contienda.

El Ayuntamiento, lanza un atento llamado a la participación de toda la población de Jesús del Monte y sus comunidades y manifiesta su respeto a la decisión que de la jornada emane el 27 de octubre, fecha en que se realizará, con horario de apertura de las casillas de 09:00 a 14:00 horas, mientras que los resultados se darán a conocer en los días siguientes.

