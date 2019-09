Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El famoso edificio Empire State en Manhattan, Nueva York se iluminó esta noche con los colores de la bandera de México.

La famosa torre se observa en su parte alta con los colores verde, blanco y rojo, esto en conmemoración del inicio de la Independencia.

Una fotografía del hecho se difundió a través de la cuenta de Twitter del emblemático edificio.

We’re turning the top of our tower into the Mexican Flag as we glow in red, white & green tonight, in honor of #MexicanIndependenceDay! pic.twitter.com/NXeunPLHm2

— Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) September 15, 2019